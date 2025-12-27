Транспорт
На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные
- 16:10 27 декабря 2025
Администрация Тулы сообщает, что в каникулярные дни общественный транспорт будет выполнять маршруты по расписанию выходного дня.
Сообщается, что актуальная информация будет отображаться на табло у остановки, в сервисе горпортала и в «Яндекс.Картах».
Для оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан в этот период организуют работу дежурных сотрудник.
В новогоднюю ночь до 03:00 туляки смогут воспользоваться автобусами № 16, 18 и 40. Всего на маршруте их будет шесть.
В ночь с 6 на 7 января до 01:30 будут следовать по маршруту трамваи № 9 и 14.