Транспорт

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

  • 16:10 27 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Администрация Тулы сообщает, что в каникулярные дни общественный транспорт будет выполнять маршруты по расписанию выходного дня.

Сообщается, что актуальная информация будет отображаться на табло у остановки, в сервисе горпортала и в «Яндекс.Картах».

 Для оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан в этот период организуют работу дежурных сотрудник.

В новогоднюю ночь до 03:00 туляки смогут воспользоваться автобусами № 16, 18 и 40. Всего на маршруте их будет шесть.

В ночь с 6 на 7 января до 01:30 будут следовать по маршруту трамваи № 9 и 14.

