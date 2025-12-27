Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами
- 15:50 27 декабря 2025
Во Дворце культуры машиностроителей прошел творческий вечер известного российского артиста эстрады, юмориста, телеведущего и актера Александра Морозова, который является амбассадором Народного Фронта и частью команды Владимира Путина.
«Участие в этом событии каждого из вас - это важный вклад в нашу общую, будущую победу. Сегодня особенно чувствуется, как необходимо быть вместе и поддерживать друг друга. Эта сплоченность согревает и придает силы тем, кто сейчас на передовой. Она помогает им стойко идти вперед и достигать поставленных целей. Когда мы едины сердцем и делом, нас невозможно сломить. Победа обязательно будет за нами», - приветствовал участников мероприятия заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район Юрий Трофимов.
Одним из ярких моментов программы стала встреча артиста с узловскими волонтёрами, которые с первых дней специальной военной операции поддерживают наших бойцов. В рядах героев немало парней, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.
Во время общения участники делились опытом и обсуждали, как ещё эффективнее помогать своим землякам.
«Эта встреча - гораздо больше, чем просто творческий вечер. Это возможность по-настоящему открыться, поговорить о важном, поделиться мыслями и переживаниями. Здесь можно посмеяться и даже немного всплакнуть, но самое главное - почувствовать тепло, поддержку и единство», - отметил Александр Морозов.
Также за активную гражданскую позицию и значительный вклад в оказание помощи военнослужащим волонтерам СВО были вручены благодарности от Общероссийского народного фронта.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – бесплатное обучение программам по открытию и ведению собственного дела на платформе обучения Центра «Мой бизнес» Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/