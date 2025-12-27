Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

  • 15:10 27 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Аномально тёплая погода декабря спровоцировала в соцсетях волну публикаций о якобы повышенной опасности занести клещей в дом вместе с новогодней ёлкой.

Однако биологи и лесники считают эти опасения необоснованными.

Об этом рассказал телеканал«Первый Тульский».

Специалисты поясняют, что клещи в холодное время года неактивны и прячутся в лесной подстилке, листве или норах животных, но не на стволах и ветвях деревьев.

«На деревьях клещам холодно. И если нора находится рядом, клещ теоретически может попасть на хвою. Но вероятность слишком мала», — отмечают эксперты.

Вероятность занести клеща выше с живой ёлкой в горшке, так как паразиты могут зимовать в почве. Однако фотографии, распространяемые в сети, как правило, демонстрируют срубленные деревья.

Эксперты дают простой совет для полного спокойствия покупателей: перед покупкой сильно потрясти дерево. Это не только поможет избавиться от возможного мусора, но и проверит свежесть ёлки — если осыпается много иголок, значит, дерево срублено давно.

Напоминаем, что самостоятельная рубка ёлок в лесу запрещена законом и карается штрафами, а гарантий качества такой «дикой» ёлки никто не даст.

