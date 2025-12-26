Алексей Эрк: Победа куется как на передовой, так и в тылу
- 13:40 26 декабря 2025
В преддверии новогодних праздников Глава города Тулы Алексей Эрк, депутат Тульской городской Думы, руководитель центра «Герой 71» Елена Шмелева, генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко, участники проекта «Медики для Победы» доставили очередную партию дополнительной помощи тульским десантникам в Курскую область.
Военнослужащим и военным медикам передали три квадроцикла, прицеп, электронную технику, генераторы, обогреватели и отопители, маскировочные сети, мандарины, тульские пряники, инструменты и сварочные аппараты, перевязочные и расходные материалы, поздравительные открытки и письма от юных туляков и многое другое.
– В истории нет фразы «армия-победитель», есть «народ-победитель». Народ и армия едины. Победа куется как на передовой, так и в тылу. И туляки, как одна огромная волонтерская семья во главе с Губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, делают все необходимое, чтобы помогать военнослужащим отстаивать независимость России, наше право говорить на родном языке, нашу культуру и веру, – отметил Алексей Эрк.
Бойцам и военным медикам вручили награды муниципального образования город Тула.
Елена Шмелева напомнила тульским десантникам о том, что в нашем регионе продолжается реализация проекта «Герой 71», инициированного Губернатором.
– Мы гордимся вами. Хотим, чтобы вы поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. Наш проект «Герой 71» тоже ждет вас. Регистрируйтесь на одноименном сайте, и мы вместе будем строить ваше будущее, – сказала Елена Шмелева.
Военнослужащие поблагодарили Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, Главу города Тулы Алексея Эрка, депутатский корпус и всех неравнодушных туляков за поддержку. Она необходима нашим героям, ряды которых ежедневно пополняются парнями, подписавшими контракт с Министерством обороны РФ.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/