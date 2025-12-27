Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь
- 14:15 27 декабря 2025
Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, проведённому для РИА Новости, 50% россиян не планируют смотреть праздничные телепрограммы в новогоднюю ночь.
Среди тех, кто традицию сохраняет, наиболее популярны классические шоу на федеральных каналах — их выберут 31% респондентов.
Онлайн-форматы значительно уступают традиционному телеэфиру. Только 8% опрошенных предпочтут онлайн-версии или подборки «огоньков» прошлых лет в соцсетях, 7% — праздничные проекты независимых студий в интернете, а 4% — новогодние стримы или спецвыпуски блогеров.
Исследование также показывает, что даже среди зрителей немногие смотрят программы внимательно. Большинство используют их как праздничный фон, почти четверть (24%) смотрят фрагментарно — только отдельные номера или выступления. Всего 10% респондентов планируют посмотреть шоу полностью, ещё 10% отложат просмотр на посленовогодние дни.
Для 55% россиян просмотр связан с ощущением традиции и ностальгическими эмоциями. Для 37% это скорее привычка, не вызывающая ярких чувств. Радость от появления знакомых артистов испытывают лишь 6%, а чувство общности («смотрят все») — только 2% участников опроса.
Исследование проведено медиахолдингом Rambler&Co среди 2069 интернет-пользователей.