Общество

Пособие при рождении ребенка превысит 28,7 тыс. рублей

  • 09:04 20 декабря 2025
post-img

Фото: Елена Кузнецова

С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка в России будет проиндексировано и составит 28 773 рубля. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение выплаты является ежегодной плановой индексацией на величину прогнозируемой инфляции. В 2025 году размер этого пособия составляет 21 918 рублей.

«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — заявил Говырин. Он уточнил, что индексации также подвергнутся и другие виды государственной поддержки семей с детьми.

Выплата назначается одному из родителей при рождении ребенка и является федеральной.

Для ее получения необходимо обратиться к работодателю, в органы социальной защиты населения или через портал Госуслуг в установленные сроки — не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org