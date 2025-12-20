Пособие при рождении ребенка превысит 28,7 тыс. рублей
- 09:04 20 декабря 2025
С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка в России будет проиндексировано и составит 28 773 рубля. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Повышение выплаты является ежегодной плановой индексацией на величину прогнозируемой инфляции. В 2025 году размер этого пособия составляет 21 918 рублей.
«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — заявил Говырин. Он уточнил, что индексации также подвергнутся и другие виды государственной поддержки семей с детьми.
Выплата назначается одному из родителей при рождении ребенка и является федеральной.
Для ее получения необходимо обратиться к работодателю, в органы социальной защиты населения или через портал Госуслуг в установленные сроки — не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.