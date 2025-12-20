Культура

Где найти «Тайного Деда Мороза» и отправить открытку из прошлого? Секреты праздничной Тулы

  • 15:05 20 декабря 2025
Иллюстрация: Правительство Тульской области

Яркую программу новогодних приключений для жителей и гостей подготовили в Тульской области. Основные мероприятия пройдут с 27 декабря по 11 января и будут посвящены семейному отдыху.

«Все реализуемые проекты нацелены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. В новогодние активности интегрированы возможности провести это волшебное время с близкими людьми», — отметила заместитель министра культуры и туризма региона Елена Мартынова.

Одним из ключевых событий станет межрегиональная креативная ярмарка в кластере «Октава» 27 декабря. Гостей ждут изделия мастеров, мастер-классы, театральное представление и концерт. Традиционно возвращается символ праздничной кампании региона — персонаж Лешик, который будет давать советы путешественникам.

Для туристов запустят специальные «паспорта», которые можно будет заполнять штампами, посещая города области, и участвовать в викторине с призами. В Туле 5 января состоится показ шуб «По эпохам», 7 января — фотозона с собачьей упряжкой. Также запланированы акции «Тайный Дед Мороз» и «Новогодняя почта» для отправки открыток.

Кроме того, в кафе региона пройдет фестиваль согревающих безалкогольных напитков, а 26 декабря о возможностях отдыха в области расскажут пассажирам московского метро. Подробная афиша доступна на туристическом портале visittula.com.

