21 декабря в Туле -2: мокрый снег
- 09:00 21 декабря 2025
В воскресенье, 21 декабря, в Тульской области будет облачно, преимущественно без осадков, возможен мокрый снег.
Днем столбики термометров покажут от -2 до -1 градуса, ночью температура поднимется до 0 градусов.
По сравнению с прошлыми выходными стало теплее: 14 декабря было -7 градусов.
Атмосферное давление в течение дня будет опускаться от 747 мм рт. ст. до 741. Влажность составит 90% все сутки.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью до 4 м/с.
МЧС предупреждает туляков, что утром в регионе ожидается туман.
