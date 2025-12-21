Погода

21 декабря в Туле -2: мокрый снег

  • 09:00 21 декабря 2025
post-img

Фото: Виктория Комарова

В воскресенье, 21 декабря, в Тульской области будет облачно, преимущественно без осадков, возможен мокрый снег.

Днем столбики термометров покажут от -2 до -1 градуса, ночью температура поднимется до 0 градусов.

По сравнению с прошлыми выходными стало теплее: 14 декабря было -7 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет опускаться от 747 мм рт. ст. до 741. Влажность составит 90% все сутки.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью до 4 м/с.

МЧС предупреждает туляков, что утром в регионе ожидается туман.

