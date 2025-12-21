Культура

Туляки собрались на празднике «Добродеев сундук: мастерская ремёсел»

  • 10:09 21 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

20 декабря в ремесленном дворе «Добродей» в Туле прошел праздник «Добродеев сундук: мастерская ремёсел». На всех площадках Объединения центров развития культуры состоялись праздничные мероприятия.

Гостей праздника приветствовала зампредседателя Правительства Тульской области – министр культуры и туризма Ольга Гремякова. Она пожелала мастерам, которые продолжают традиции народных художественных промыслов, делиться своим творчеством и вдохновлять других.

В творческом пространстве «Девятка» развернулась первая российско-белорусская ремесленная ярмарка «Мастерская дружбы». Мастера из Тулы и Могилева представили украшения из бисера, вязаные кружева, вышитые картины, авторские куклы, ватные игрушки, сувениры из соломы, дерева и стекла, кованые и керамические изделия. 

В «РемесЛофте» можно было познакомиться с работами участников областной выставки‑конкурса «Семейная мастерская». Авторы лучших образцов изобразительного и декоративно‑прикладного искусства получили награды. 

В Кустарном антимузее гости познакомились с традициями изготовления глиняной игрушки разных регионов России по программе «Сундук глиняных чудес».

В фольклорном театре «Булыжник» состоялась программа «Сундук со сказками». Посетители пробовали колядовать, примеряли образы ряженых и посмотрели представления вертепного театра.

В Тульской кузне проходил мастер‑класс «Сундук удачи», где каждый смог попробовать освоить основы ковки и унести с собой собственноручно изготовленную подкову. На иммерсивной экскурсии «Три сундука деревянных чудес» гости погрузились в мир русского деревянного зодчества.

В музейно‑выставочном комплексе «Тульский резной наличник» программа «Мастеровой сундук» состояла из мастер‑классов по росписи, художественной обработке дерева и гравировке. В Потешной слободе все желающие поиграли в традиционные деревянные игры.

В завершение на Фонарной аллее прошла традиционная театрализованная церемония зажжения керосиновых фонарей.

