В Тульском кремле дети соревнуются в создании игрушки шар-папье
- 09:43 21 декабря 2025
20 декабря в атриуме Тульского кремля начался XI Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье». В этом году в нем поучаствовали более 1000 детей в возрасте от 5 до 15 лет из разных регионов России от Калининграда до Владивостока.
Ежегодный фестиваль посвящен созданию игрушки шар-папье, придуманной в Туле.
Лучшие работы жюри будут оценивать в пяти конкурсных номинациях: «Символ года 2026», «Ёлочная игрушка», «Фантазия», «Игрушка в стиле партнёра» и «Русский Дед Мороз». Всего будет 40 победителей, они получат памятные призы и дипломы.
Гостей праздника приветствовала зампредседателя Правительства Тульской области – министр культуры и туризма Ольга Гремякова. Она отметила, что фестиваль объединяет многочисленные народы и культуры России. Задачей в этом году стало представить в акции все 89 регионов.
Также на площадке атриума работает просторная зона мастер‑классов и ярмарка, а на сцене выступают детские и профессиональные коллективы и сказочные герои. Кроме того, гости фестиваля могут посетить экспозицию Музея шар-папье, в которой собрано 70 фигурок ангелов, расписанных художниками, спортсменами, космонавтами, артистами театра и кино.
В рамках фестиваля уже в шестой раз проходит художественно-патриотическая акция «Бусы России». Дети из разных уголков страны расписывают бумажные «бусины», изображая на них достопримечательности родного края, и присылают их в Тулу. За эти годы длина бус увеличилась со 150 до 310 метров.
Желающие могут бесплатно посетить фестиваль 21 декабря.
0+