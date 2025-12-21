Общество
Тульский глава муниципалитета занял второе место в премии «Время молодых»
- 09:22 21 декабря 2025
Кирилл Гузов, глава администрации муниципального образования Дубенский муниципальный округ Тульской области, занял второе место во всероссийской премии «Время молодых». Он стал призёром в номинации «Лидер молодых».
В Москве прошло торжественное вручение наград главам муниципальных образований, которые активно участвуют в развитии молодёжной политики.
В своем канале в МАХ губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил земляка.
