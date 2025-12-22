Происшествия

Два пожара в Тульской области унесли жизни двух человек

  • 09:25 22 декабря 2025
post-img

фото: Елена Кузнецова

Ранним утром в понедельник на территории Тульской области произошли два пожара с трагическими последствиями. В результате пожаров в Туле и Суворове погибли два человека.

Около 4 часов утра поступило сообщение о возгорании в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома на улице Николая Руднева. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через две минуты.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра и эвакуировали по лестнице 3 человек. Всего из здания было выведено 10 жильцов, в том числе трое детей. Несмотря на оперативные действия, при пожаре погиб 42-летний мужчина.

Примерно в 5 утра пожар вспыхнул в комнате на 3-м этаже пятиэтажки на улице Ленинского Юбилея.

Пожарные работали на месте уже через 5 минут после вызова, а через 10 минут огонь на площади 10 квадратных метров был потушен. К ликвидации возгорания привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Из дома эвакуировали 8 человек. Один человек погиб, его личность устанавливается.

По фактам пожаров проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

