Егор Власов: Служба Родине – долг настоящего мужчины
- 10:30 22 декабря 2025
Сейчас многие мужчины заключают контракты с Минобороны РФ. Однако по-прежнему внутри страны на боевом дежурстве стоят части, состоящие из солдат срочной службы, набранных по призыву.
Воинское служение в России считается долгом настоящих мужчин, готовых защищать Отечество. Именно так говорит дончанин Егор Власов, который недавно демобилизовался из рядов Вооруженных сил. По его словам, армия – это то место, которое переворачивает представление юноши о себе и своих возможностях.
– Некоторые юноши опасаются проходить срочную службу, – сказал дончанин. – В основном, это связано с боязнью и переживаниями. Я сам тоже сначала волновался, как проведу год службы. Но практика показала, что опасаться нечего.
А тем из молодых людей, кто хочет в армию, но имеет противопоказания по здоровью, он посоветовал искать иной вид служения. Ведь страна у нас большая, и быть ей полезным можно на любом месте – за станком, в аудитории вуза, за компьютером, где угодно. Служба Отечеству, как подчеркнул Егор Власов, почетна везде.
– Испытываю гордость – не за громкие слова, а за конкретные дела, слаженность механизмов и людей, на которых можно положиться в любой ситуации, – добавил он. – Поэтому тем, кому только предстоит встретиться с таким важным жизненным этапом, как срочная служба, я скажу лишь одно: не стоит бояться этого шага.
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единовременная выплата на догазификацию одного домовладения в размере понесенных расходов, в том числе на приобретение газового оборудования.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/