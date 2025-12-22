Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил энергетиков с профессиональным праздником
- 10:20 22 декабря 2025
22 декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил работников и ветеранов регионального энергетического комплекса с их профессиональным праздником.
В поздравлении глава региона отметил ключевую роль энергетиков в обеспечении бесперебойной работы всей инфраструктуры области. Он подчеркнул, что без их ежедневного добросовестного труда невозможно представить современную жизнь, устойчивое развитие региона и страны в целом.
«Благодаря вам в домах и социальных объектах есть тепло и свет, а промышленные и сельскохозяйственные предприятия стабильно работают, выпуская востребованную продукцию», — акцентировал Дмитрий Миляев.
В завершение Дмитрий Миляев поблагодарил работников отрасли за мастерство, ответственность и высокий профессионализм, пожелав им крепкого здоровья, добра и благополучия.