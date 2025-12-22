Общество

Пятилетие «Сириуса»: директор медиахолдинга «Регион71» на месте события

  • 10:40 22 декабря 2025
post-img

фото: «Регион 71»

Федеральной территории «Сириус», созданной по инициативе Президента России, исполняется пять лет.

На месте находится руководитель Тульского информагентства «Регион71» Лада Варфоломеева. 

Образовательный центр был учреждён 22 декабря 2020 года. За пять лет он превратился в крупную экосистему для развития талантов молодёжи со всей страны. На базе «Сириуса» создаются инновационные технологии, реализуются прорывные проекты, а также формируется уникальная среда для учёбы, работы и комфортной жизни.

В программе праздничных мероприятий — церемония поднятия флагов, которая будет посвящена началу строительства кампуса Президентского Лицея «Сириус». Также запланированы итоговое заседание Совета федеральной территории и торжественное открытие Новогоднего музыкального фестиваля.

