Общество
Дети тульских участников СВО стали первыми гостями «Ёлки Победы» в Москве
- 10:06 22 декабря 2025
В Музее Победы на Поклонной горе стартовал традиционный новогодний проект — интерактивная игра «Ёлка Победы».
Первыми, кто окунулся в её праздничную атмосферу в этом сезоне, стали около 50 детей из Тульской области, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Поездка была организована филиалом фонда «Защитники Отечества».
Мероприятие стало для ребят не только ярким праздником, но и особенным способом прикоснуться к истории страны, которую защищают их родители.
