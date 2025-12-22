Общество

Дети тульских участников СВО стали первыми гостями «Ёлки Победы» в Москве

  • 10:06 22 декабря 2025
post-img

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

В Музее Победы на Поклонной горе стартовал традиционный новогодний проект — интерактивная игра «Ёлка Победы».

Первыми, кто окунулся в её праздничную атмосферу в этом сезоне, стали около 50 детей из Тульской области, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Поездка была организована филиалом фонда «Защитники Отечества».

 

Мероприятие стало для ребят не только ярким праздником, но и особенным способом прикоснуться к истории страны, которую защищают их родители.
 
 

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org