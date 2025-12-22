Происшествия
В Туле пожарные спасли из горящего дома пенсионера
- 09:30 22 декабря 2025
Поздно вечером 21 декабря в Туле на улице Болдина произошел пожар в частном жилом доме.
Пожарные полностью локализовали и ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.
Из пожара спасатели вывели 69-летнего хозяина дома, он находился в задымленном помещении. Мужчину эвакуировали, а затем с ожогами и признаками отравления доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Причина произошедшего пожара устанавливается.
