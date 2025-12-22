В Тульской области за прошедшие сутки: 6 пожаров и 9 аварий
- 10:27 22 декабря 2025
За прошедшие сутки, 21 декабря, на территории Тульской области произошло 6 пожаров и 9 аварий.
Основные усилия были сосредоточены на тушении шести техногенных пожаров. В Туле на ул. Болдина, где в частном доме был спасён 69-летний мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения. В деревне Гущино Суворовского района, откуда госпитализировали 88-летнюю женщину. В Туле на ул. Жаворонкова, где возгорание произошло в магазине на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные спасли 5 взрослых и 1 ребёнка, эвакуировали 17 человек. Также пожары были ликвидированы в Алексине, Богородицком, Каменском районах. Во всех случаях обошлось без жертв благодаря оперативной работе спасателей.
Кроме того, за прошедшие сутки расчёты МЧС привлекались к ликвидации последствий 9 дорожно-транспортных происшествий в различных районах области.