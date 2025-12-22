Общество
В Тульской области 24 декабря пройдёт проверка системы оповещения населения
- 11:00 22 декабря 2025
24 декабря, начиная с 10:10, в Тульской области будет проведена плановая проверка готовности региональной системы централизованного оповещения.
В ходе проверки планируется запуск электросирен и уличных громкоговорителей для передачи сигнала «Внимание всем!». Важно отметить, что замещения эфирного вещания теле- и радиоканалов происходить не будет.
Региональные власти призывают жителей сохранять спокойствие, внимательно прослушивать информационные сообщения и помнить, что мероприятие носит исключительно технический, плановый характер.
Оставить отзыв о качестве проведения проверки граждане могут в социальных сетях, используя хештег минрегбез71
