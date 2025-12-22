ЖКХ

В Туле 23 декабря отключат свет в некоторых домах

  • 13:10 22 декабря 2025
post-img

фото: Сергей Киреев

23 декабря в Туле запланировано отключение электричества в некоторых домах.

С 9:00 до 17:00 в связи с переводом нагрузки на СИП будет отсуствовать свет по следующим адресам:

1-й пр-зд Н. Островского, 2-28, 1-17; ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100; ул. 1-я Криволученская, 7; ул. Н. Островского, 1-23, 10-22, 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в.

Также с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом оборудования не будет электричества в домах:

ул. Галкина, 35, 37, 37-а, 39; ул. Октябрьская, 93; ул. М. Горького, 1-б; ул. Сызранская,10.

