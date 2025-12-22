Дмитрий Миляев указал «Тулэнерго» срочно исправить системные сбои в работе после жалоб жителей
- 14:05 22 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании 22 декабря потребовал от ресурсоснабжающих организаций немедленно устранить системные недоработки в работе с обращениями граждан. Особое внимание было уделено многочисленным жалобам на сбои в работе «Тулэнерго», а также ряду обращений по вопросам здравоохранения и ЖКХ.
Ключевым поручением стала жёсткая реакция на проблемы с электроснабжением. Глава региона отметил необходимость со стороны «Тулэнерго» минимизировать сроки устранения аварий, особенно в преддверии новогодних праздников, и наладить работу горячей линии.
Замглавы правительства Наталье Аникиной поручено разобраться со всеми случаями затягивания работ и направить обращение в «Россети» для оптимизации колл-центра. Также первый замгубернатора Михаил Пантелеев проведёт со всеми ресурсниками штаб по межведомственному взаимодействию на праздники.
По другим обращениям граждан были получены оперативные разъяснения:
Здравоохранение: Амбулатория в посёлке Шамотный (Новомосковск) не закрывается, в следующем году в ней запланирован капремонт. Амбулатория в Донском, ремонт которой затянулся из-за повреждения интернета, открылась для приёма 22 декабря.
Однако ряд актуальных проблем потребует дальнейшего контроля: плохие дороги в Октябрьском, упавшие столбы в Товарковском, отсутствие света на нескольких улицах и несанкционированные свалки в Донском и Ефремове. На все новые обращения дан 10-дневный срок для исполнения.
Губернатор также дал поручение в связи с ухудшением погоды, потребовав от всех служб быть готовыми к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в регионе.