ЖКХ

Дмитрий Миляев указал «Тулэнерго» срочно исправить системные сбои в работе после жалоб жителей

  • 14:05 22 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании 22 декабря потребовал от ресурсоснабжающих организаций немедленно устранить системные недоработки в работе с обращениями граждан. Особое внимание было уделено многочисленным жалобам на сбои в работе «Тулэнерго», а также ряду обращений по вопросам здравоохранения и ЖКХ.

Ключевым поручением стала жёсткая реакция на проблемы с электроснабжением. Глава региона отметил необходимость со стороны «Тулэнерго» минимизировать сроки устранения аварий, особенно в преддверии новогодних праздников, и наладить работу горячей линии.

Замглавы правительства Наталье Аникиной поручено разобраться со всеми случаями затягивания работ и направить обращение в «Россети» для оптимизации колл-центра. Также первый замгубернатора Михаил Пантелеев проведёт со всеми ресурсниками штаб по межведомственному взаимодействию на праздники.

По другим обращениям граждан были получены оперативные разъяснения:

Здравоохранение: Амбулатория в посёлке Шамотный (Новомосковск) не закрывается, в следующем году в ней запланирован капремонт. Амбулатория в Донском, ремонт которой затянулся из-за повреждения интернета, открылась для приёма 22 декабря.

Однако ряд актуальных проблем потребует дальнейшего контроля: плохие дороги в Октябрьском, упавшие столбы в Товарковском, отсутствие света на нескольких улицах и несанкционированные свалки в Донском и Ефремове. На все новые обращения дан 10-дневный срок для исполнения.

Губернатор также дал поручение в связи с ухудшением погоды, потребовав от всех служб быть готовыми к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в регионе.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

