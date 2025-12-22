Стартовал всероссийский конкурс лучших практик активного долголетия в рамках нацпроекта «Семья»
- 14:24 22 декабря 2025
Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» запустила всероссийский отбор эффективных проектов в сфере активного долголетия. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Семья», и в этом году особое внимание уделяется практикам, которые уже успешно реализуются в регионах и муниципалитетах.
Принять участие могут проекты, направленные на организацию добыта пенсионеров, повышение качества жизни, уход за пожилыми людьми и информирование о возможностях для «серебряного» возраста. По итогам отбора будут определены 100 финалистов в пяти номинациях. Прием заявок продлится до 25 декабря 2025 года через специализированную платформу «Экспертум» на сайте долголетие2025.рф. Итоги конкурса и имена победителей станут известны в марте 2026 года.
Конкурс уже имеет солидную историю: в прошлом году на него поступило 2684 заявки из 89 регионов страны, из которых эксперты выбрали 11 лучших практик. Новый отбор призван выявить и тиражировать наиболее успешные региональные инициативы, способствующие улучшению жизни старшего поколения.