Происшествия
За неделю в Тульской области зарегистрировано 27 пожаров, спасатели выезжали на происшествия 285 раз
- 13:30 22 декабря 2025
За прошедшую неделю, с 15 по 21 декабря, оперативная обстановка в Туле была напряженной: спасатели выезжали на происшествия 285 раз.
В 39 случаях спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Основное количество вызовов было связано с тушением пожаров. За семь дней зарегистрировано 27 техногенных возгораний. В результате оперативных действий пожарных были спасены 36 человек, 4 человека погибли, еще 2 пострадали.
Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не происходило.
