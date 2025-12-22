Дмитрий Миляев на оперативном совещании заслушал отчёты по исполнению ранее данных поручений
- 13:50 22 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании 22 декабря проверил исполнение ранее данных поручений. Руководители министерств отчитались о завершении за минувшую неделю ряда значимых проектов в сфере культуры, ЖКХ, здравоохранения, образования и инфраструктуры, реализованных в рамках нацпроектов и региональных программ.
В сфере культуры и социальной защиты завершён ремонт в «Тульском областном экзотариуме»: отремонтированы ступени и установлен пандус для маломобильных граждан.
Значительная работа проведена в жилищно-коммунальном хозяйстве: в Алексине завершён капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, а в Богородицком районе отремонтирована кровля здания местного культурного центра «Спектр». В Богородицке также выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения протяжённостью 2,9 км в рамках проекта «Чистая вода».
В области здравоохранения произведён демонтаж аварийных лечебных корпусов в Плавской и Ясногорской больницах.
Образовательные учреждения также модернизируются: в школе №3 города Липки после капремонта возобновлены занятия, а в Нарышкинской школе Тёпло-Огарёвского района отремонтирована кровля спортзала. Кроме того, в сфере ЖКХ в селе Скоморошки Дубенского района завершено строительство новой модульной котельной.
Завершение этих объектов свидетельствует о планомерной работе правительства области по комплексному благоустройству и повышению качества жизни в разных районах Тульской области.