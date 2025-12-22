Культура

В «Сириусе» отметили пятилетие территории

  • 15:02 22 декабря 2025
post-img

Фото: регион 71

Федеральная территория «Сириус» в Сочи 22 декабря отмечает пятилетие. Торжественные мероприятия, начавшиеся с утра, проходят при участии представителей регионов, включая директора тульского информагентства «Регион 71» Ладу Варфоломееву.

Созданию «Сириуса» предшествовало беспрецедентное решение президента Владимира Путина после зимней Олимпиады-2014 — передать построенную инфраструктуру детям. На этой основе был создан Образовательный центр, который за 10 лет выпустил более 80 тысяч детей и 7 тысяч педагогов.

«Самое важное, что Владимир Владимирович Путин принял такое беспрецедентное решение — передать объекты Олимпиады детям. Это программы долгосрочного развития, и мы те счастливые взрослые, которые видят результаты наших детей», — отметила в своем выступлении председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Сегодня в «Сириусе» созданы все условия для раскрытия талантов. С каждым годом федеральная территория становится более привлекательной для одаренных детей, молодежи, ученых и предпринимателей, продолжая развивать наследие Олимпийских игр.

