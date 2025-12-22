В Тульской области стартовал прием заявок для участия в первой региональной премии «Женщина-героиня — 2026»
- 15:45 22 декабря 2025
В марте 2026 года состоится торжественное мероприятие, посвященное трехлетию проекта «Жены Героев» Тульской области. В этот день пройдет церемония награждения победительниц первой региональной премии «Женщина-героиня — 2026». Организатором выступает АНО «Жены Героев» Тульской области при поддержке Правительства региона.
С 22 декабря открыт прием заявок для участия в премии. Всего будет представлено семь номинаций: «За верность и преданность», «За материнскую заботу», «За материнское тепло», «За стойкость духа», «За активную гражданскую позицию», «За воспитание достойных детей», «За стальной характер и нежное сердце».
Участие в премии могут принять супруги, матери, дочери и сестры участников СВО. До 10 февраля 2026 года необходимо направить на почту zheny-geroev71 yandex.ru заполненную заявку и видеопрезентацию «О себе и
о своей семье».
Подробная информация - по ссылке: https://vk.ru/wall-222983517_11364.