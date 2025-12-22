127 нерадивых родителей и 124 литра спирта: тульская полиция подвела итоги рейда «Быт»
- 15:30 22 декабря 2025
Управление МВД России по Тульской области подвело итоги масштабного оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Его главной целью стало предупреждение тяжких преступлений на бытовой почве, профилактика семейно-бытового насилия и усиление профилактического воздействия на граждан, уже состоящих на учёте.
За время проведения рейда полицейские проверили 1 962 человека, находящихся в поле зрения правоохранительных органов. По результатам проверок на профилактический учёт были поставлены 16 неблагополучных семей и 25 граждан, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере. Стражи порядка вынесли 68 официальных предостережений о недопустимости противоправного поведения.
В ходе мероприятия сотрудники полиции пресекли 681 административное правонарушение.
Среди наиболее частых:
127 случаев неисполнения родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).
24 факта нанесения побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ).
15 эпизодов потребления наркотических средств и 2 факта их незаконного оборота.
8 случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.
Особое внимание было уделено противодействию незаконному обороту алкоголя. Полицейские проверили 85 лиц, подозреваемых в нелегальной торговле, изъяли из оборота около 124 литров спиртосодержащей продукции, включая незамерзающую жидкость. Выявлено 17 нарушений правил продажи алкоголя.
Кроме того, за время мероприятия пресечено множество нарушений общественного порядка: 123 факта мелкого хулиганства, 115 случаев распития алкоголя в общественных местах и 22 появления в публичных местах в состоянии опьянения. Отдельной строкой идут 3 случая появления в состоянии опьянения несовершеннолетних.
Важным результатом стало раскрытие 36 преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений.