Закон
Жительницу Тулы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире
- 12:48 23 декабря 2025
Суд в Туле рассмотрит уголовное дело 56-летней местной жительницы, которая регистрировала в своей квартире иностранных граждан.
Как установило следствие, в период с февраля по апрель 2024 года женщина из корыстных побуждений оформила регистрацию в своей квартире в Туле для 13 граждан Узбекистана.
Она заполняла и подавала в миграционные органы уведомления о прибытии иностранцев, хотя фактически не предоставляла им жильё, а сами граждане не планировали по этому адресу проживать.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.