Жительницу Тулы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире

  • 12:48 23 декабря 2025
фото: «Регион 71»

Суд в Туле рассмотрит уголовное дело 56-летней местной жительницы, которая регистрировала в своей квартире иностранных граждан. 

Как установило следствие, в период с февраля по апрель 2024 года женщина из корыстных побуждений оформила регистрацию в своей квартире в Туле для 13 граждан Узбекистана.

Она заполняла и подавала в миграционные органы уведомления о прибытии иностранцев, хотя фактически не предоставляла им жильё, а сами граждане не планировали по этому адресу проживать.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

