В Туле сегодня мороз до -15°C, к вечеру ожидается снег
- 09:00 24 декабря 2025
В среду, 24 декабря, туляков ждет морозная погода. День будет преимущественно сухим, но к вечеру синоптики прогнозируют снегопад.
По данным сервиса Gismeteo, в оружейной столице будет переменная облачность. Утром столбики термометров покажут около -15°C, а днем температура поднимется до -12°C. Ветер северо-западный, западный, с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., влажность воздуха — около 75%.
К вечеру и ночью погода изменится: небо затянется облаками, пройдет небольшой снег. Ночью температура поднимется до -8°C, ветер останется западным, 5-7 м/с.
Метеозависимым людям стоит учесть, что в течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.
