Общество

В Тульской области готовятся обеспечить бесперебойную подачу электричества в новогодние праздники

  • 11:39 24 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

Правительство Тульской области провело заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в предстоящие праздничные дни. Совещание, состоявшееся 23 декабря по поручению губернатора Дмитрия Миляева, провёл его первый заместитель, председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

Основной темой обсуждения стала бесперебойная работа электросетевого комплекса в период пиковых нагрузок. Особое внимание на заседании уделили готовности к оперативному устранению возможных аварий, наличию аварийного запаса оборудования, спецтехники и резервных источников питания, прежде всего на социально значимых объектах — в медицинских учреждениях и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевым вопросом стала согласованность действий всех ответственных служб. Пантелеев подчеркнул важность чёткого взаимодействия между дежурным персоналом электросетевых компаний, Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС), администрациями муниципалитетов, министерством энергетики региона, Главным управлением МЧС России по Тульской области и Ситуационным центром губернатора при ухудшении погодных условий или возникновении нештатных ситуаций.

«Коллеги, важно оперативно реагировать на любые инциденты и постоянно отслеживать ситуацию, — сказал Михаил Пантелеев. — Минэнерго будет координировать действия служб в случае возникновения внештатных ситуаций. В круглосуточном режиме должны функционировать горячие линии и официальные сайты для информирования жителей».

На заседании также обсудили текущие риски, связанные с работой производственного подразделения «Алексинская ТЭЦ» в отопительный период, и утвердили комплексный план работы штаба на 2026 год. 

Другие новости

post
Общество

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10 27 декабря 2025
post
Общество

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15 27 декабря 2025
post
Общество

Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта

13:12 27 декабря 2025
post
Общество

Туляки рассказали, о чём мечтают и какие планы строят на 2026 год

12:42 27 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org