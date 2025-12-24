В Тульской области готовятся обеспечить бесперебойную подачу электричества в новогодние праздники
- 11:39 24 декабря 2025
Правительство Тульской области провело заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в предстоящие праздничные дни. Совещание, состоявшееся 23 декабря по поручению губернатора Дмитрия Миляева, провёл его первый заместитель, председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.
Основной темой обсуждения стала бесперебойная работа электросетевого комплекса в период пиковых нагрузок. Особое внимание на заседании уделили готовности к оперативному устранению возможных аварий, наличию аварийного запаса оборудования, спецтехники и резервных источников питания, прежде всего на социально значимых объектах — в медицинских учреждениях и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевым вопросом стала согласованность действий всех ответственных служб. Пантелеев подчеркнул важность чёткого взаимодействия между дежурным персоналом электросетевых компаний, Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС), администрациями муниципалитетов, министерством энергетики региона, Главным управлением МЧС России по Тульской области и Ситуационным центром губернатора при ухудшении погодных условий или возникновении нештатных ситуаций.
«Коллеги, важно оперативно реагировать на любые инциденты и постоянно отслеживать ситуацию, — сказал Михаил Пантелеев. — Минэнерго будет координировать действия служб в случае возникновения внештатных ситуаций. В круглосуточном режиме должны функционировать горячие линии и официальные сайты для информирования жителей».
На заседании также обсудили текущие риски, связанные с работой производственного подразделения «Алексинская ТЭЦ» в отопительный период, и утвердили комплексный план работы штаба на 2026 год.