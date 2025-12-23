В Туле сегодня ожидается похолодание до -13°C и магнитная буря
- 09:00 23 декабря 2025
Сегодня, 23 декабря, туляков ждет значительное понижение температуры и усиление ветра. Синоптики прогнозируют морозную, но сухую погоду.
По данным Gismeteo, во вторник осадков не ожидается. День будет преимущественно облачным. Утром в городе будет около -9°C. Днем небо останется облачным с кратковременными прояснениями, а воздух остынет до -10°C. Ветер северный, порывистый, до 8 м/с. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст., влажность воздуха составит около 70%.
Ночью облачность сохранится, осадков не будет, но на дорогах образуется гололедица. Температура продолжит падать и достигнет -13°C. Ветер останется северным, 6-8 м/с.
Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию: утром ожидается пятибалльная магнитная буря.