В 2026 году туляки смогут посетить без виз 114 стран

  • 14:30 24 декабря 2025
фото: Сергей Киреев

В наступающем 2026 году туляки смогут отправиться без заранее оформленной визы в 114 стран и территорий мира, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. 

Список включает как ближайших соседей, так и экзотические направления на всех континентах.

В 2025 году для россиян стал безвизовым въезд в Оман и Иорданию. В 2026 году к этому списку официально присоединится Саудовская Аравия, что открывает новые возможности для туризма на Аравийском полуострове.

Для поездок в некоторые страны даже не требуется заграничный паспорт — достаточно внутреннего российского паспорта. В этот перечень входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. По внутреннему паспорту также можно въехать в Абхазию и Южную Осетию.

Список безвизовых стран составлили специалисты Ассоциации на основе данных международного рейтинга The Henley Passport Index и информации для путешественников.

Азия (33 страны): Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Китай (включая Гонконг и Макао), ОАЭ, Израиль, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Таиланд, Турция, Вьетнам и другие.
Африка (28 стран): Египет, Эфиопия, Кения, Маврикий, Марокко, Сейшелы, ЮАР, Тунис, Замбия и другие.
Европа (8 стран): Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Турция.
Латинская Америка (23 страны): Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу, Чили, Куба, Доминиканская Республика и другие.
Океания (12 стран): Фиджи, Вануату, Самоа, Микронезия и другие.


Таким образом, несмотря на изменения в международной обстановке, у российских туристов по-прежнему остается широкий выбор безвизовых направлений для путешествий в новом году.

Возрастное ограничение: 12+

