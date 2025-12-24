В 2026 году туляки смогут посетить без виз 114 стран
- 14:30 24 декабря 2025
В наступающем 2026 году туляки смогут отправиться без заранее оформленной визы в 114 стран и территорий мира, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Список включает как ближайших соседей, так и экзотические направления на всех континентах.
В 2025 году для россиян стал безвизовым въезд в Оман и Иорданию. В 2026 году к этому списку официально присоединится Саудовская Аравия, что открывает новые возможности для туризма на Аравийском полуострове.
Для поездок в некоторые страны даже не требуется заграничный паспорт — достаточно внутреннего российского паспорта. В этот перечень входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. По внутреннему паспорту также можно въехать в Абхазию и Южную Осетию.
Список безвизовых стран составлили специалисты Ассоциации на основе данных международного рейтинга The Henley Passport Index и информации для путешественников.
Азия (33 страны): Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Китай (включая Гонконг и Макао), ОАЭ, Израиль, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Таиланд, Турция, Вьетнам и другие.
Африка (28 стран): Египет, Эфиопия, Кения, Маврикий, Марокко, Сейшелы, ЮАР, Тунис, Замбия и другие.
Европа (8 стран): Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Турция.
Латинская Америка (23 страны): Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу, Чили, Куба, Доминиканская Республика и другие.
Океания (12 стран): Фиджи, Вануату, Самоа, Микронезия и другие.
Таким образом, несмотря на изменения в международной обстановке, у российских туристов по-прежнему остается широкий выбор безвизовых направлений для путешествий в новом году.