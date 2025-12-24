Происшествия
Мошенники за два дня украли у туляков почти 12 миллионов рублей
- 15:00 24 декабря 2025
За двое суток мошенникам удалось обмануть туляков на 12 миллионов рублей, а с заявлениями в полицию обратилось 12 человек.
Житель Тулы, 41-летний мужчина, перевел «продавцам автомобиля» 4 миллиона 880 тысяч рублей. По старой схеме удалось обмануть 65-летнюю сотрудницу техникума — она перевела преступникам более 2 миллионов рублей.
Еще пять жителей региона перевели на «безопасные счета» почти 2,8 миллиона рублей.
Также 37-летняя тулячка лишилась почти 2,5 миллиона рублей: её напугали мошенники, лже-сотрудники правоохранительных органов.
