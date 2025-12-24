Новые законы с января: рост МРОТ, работа подростков в праздники и квоты для мигрантов
- 15:30 24 декабря 2025
С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд важных законодательных изменений, которые затронут сферу труда, соцвыплат и миграционную политику. Основные нововведения — в материале «ТУЛАСМИ».
С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля в месяц. Зарплата сотрудников, работающих на полную ставку, не может быть ниже этой суммы.
Одновременно вырастет и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничному). Его новый предельный размер — 6 827 рублей 40 копеек в день.
С 1 января обновится общероссийский классификатор профессий. В него войдут современные специальности, такие как аналитик, администратор безопасности компьютерных систем и веб-дизайнер. При этом устаревшие должности, например, «заведующий машинописным бюро», будут исключены.
С 1 сентября подростки в Тульской области смогут официально работать в выходные и праздничные дни. Это будет возможно только при оформлении через службу занятости населения.
С 1 марта для несовершеннолетних работников вводятся строгие ограничения по подъёму тяжестей. Для юношей 16–17 лет предельная норма составит 4 кг, для девушек того же возраста — 1 кг.
С 1 марта меняется механизм квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь квоты будут устанавливаться не только для организации в целом, но и для каждого её обособленного подразделения. Расчёт будет вестись исходя из среднесписочной численности работников.
Также на 2026 год установлена общероссийская квота на разрешения временного проживания (РВП) в размере 3 802 штуки. Дополнительно 1 140 разрешений зарезервировано для оперативного распределения по регионам.
Квота на привлечение иностранной рабочей силы, согласно проекту документа, может составить до 278 940 человек. Рабочие визы будут выдаваться для трудоустройства в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности.
С марта у работодателей появится право увольнять иностранных сотрудников, если в регионе исчерпана установленная квота на иностранную рабочую силу.
В то же время для высококвалифицированных иностранных специалистов, доказавших свои достижения в науке, спорте или креативных индустриях, будут действовать льготы. С 15 апреля такая категория иностранцев сможет работать без отдельных разрешений, подав специальное ходатайство. Преференции также смогут получить мигранты, внесшие вклад в развитие экономики или безопасности страны.