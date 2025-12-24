Общество

Тульская область простилась с директором Музея оружия Надеждой Калугиной

  • 15:40 24 декабря 2025
post-img

Фото: Правительство Тульской области

Тульская область проводила в последний путь Надежду Калугину, бессменного директора Тульского государственного музея оружия, скончавшуюся 22 декабря на 74-м году жизни. Церемония прощания состоялась 24 декабря в стенах музея, который стал делом всей ее жизни.

Отдать дань уважения выдающемуся деятелю культуры пришли коллеги, родные, друзья, а также представители региональной власти, депутатского корпуса и Общественной палаты. Церемонию почтил своим присутствием первый заместитель Губернатора — председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

«Надежда Ивановна посвятила всю свою жизнь служению культуре и родному краю. Возглавив Тульский музей оружия, она сделала его одним из символов Тульской области, известным всей стране... Она была удивительным человеком, обладала большой внутренней силой и неиссякаемой энергией», — сказал Михаил Пантелеев, выразив соболезнования от имени губернатора Дмитрия Миляева.

Надежда Калугина была похоронена на Аллее почетных граждан Тулы, ставшей последним пристанищем для многих выдающихся жителей региона.

Надежда Ивановна родилась в Туле 1 февраля 1952 года и всю свою профессиональную жизнь посвятила музею, истории и воспитанию патриотизма. Под ее руководством было завершено строительство нового знакового комплекса музея в виде шлема-богатыря, который стал архитектурной визитной карточкой города. Благодаря ее усилиям музей превратился в крупный научный и культурный центр страны, известный далеко за пределами России.

