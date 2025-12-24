Общество

В Туле подвели итоги года на Форуме молодёжной политики

  • 15:13 24 декабря 2025
post-img

Фото: отрывок из видеоролика в канале МАХ Дмитрия Миляева

В арт-резиденции «ДКЖ» прошёл итоговый форум молодёжной политики «Молодёжь — будущее России».

В нём приняли участие более тысячи активных молодых людей со всей Тульской области.

Особыми гостями мероприятия стали представители молодёжи из Горловки, Мариуполя и Курахово Донецкой Народной Республики.

В рамках форума состоялось заседание региональной коллегии по молодёжной политике с участием делегатов из ДНР. Участники коллегии представили отчёт о работе за 2025 год и обсудили планы на следующий год, что способствовало выстраиванию новых рабочих связей между организациями, работающими с молодёжью в регионе.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

