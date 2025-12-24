Общество

Тульские чекисты рассекретили дело немецкого пособника-убийцы Клименко

  • 16:30 24 декабря 2025
post-img

"Тульские известия"

Управление ФСБ России по Тульской области сделало достоянием общественности прежде секретные материалы, связанные с деяниями коллаборациониста Якова (Ермолая) Клименко: этот немецкий пособник долгие годы после Великой Отечественной войны скрывался в нашем регионе под видом узника концлагеря.

Об этом сообщает издание «Родина». Опознать гитлеровца в 1954 году помогли бдительность представителей компетентных органов и старый снимок.

Дело уроженца Украины Клименко впервые показали нашим землякам журналисты ГТРК «Тула». Клименко работал у нас грузчиком на шахте № 28 Сталиногорского треста, говорил, что является узником концлагерей Дахау и Бухенвальда, вел тихую жизнь. А на Украину не ездил, не поддерживал связей с родственниками. Выяснилось, что приезжий во время войны служил в рядах СС, являлся надзирателем Львовского концлагеря, а в польском лагере Травники, где проходило обучение Клименко, ему поручили расстрелять человека. Клименко самого приговорили к расстрелу, который, впрочем, заменили на 25 лет лишения свободы.  

