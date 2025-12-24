Тульские хирурги отмечают две круглые даты
- 16:15 24 декабря 2025
Девяносто лет назад в Тульской городской больнице скорой помощи имени Ваныкина была открыта централизованная хирургическая служба, а пятьдесят лет назад - второе хирургическое отделение.
Оперировали здесь и раньше - в 1914 году больница принимала на лечение раненых на фронтах Первой мировой.
А в 1935 году открылся отдельный корпус на сто коек - крупнейший в области на тот момент. В отделении круглосуточно дежурили врачи, экстренно спасая тысячи жизней.
Осенью 1941-го, в дни осады Тулы, здесь оперировали раненых защитников города.
Сегодня хирургия Ваныкинской больницы - это и кузница молодых кадров, перенимающих у наставников секреты мастерства.
«Мы гордимся нашими врачами-хирургами. Почтили память выдающихся заведующих отделениями Петра Бронштейна и Леонида Петушкова, сыгравших огромную роль в развитии хирургической службы нашей больницы, во внедрении эндоскопии, и это направление продолжает развиваться.
Эти люди с золотыми хирургическими руками были великими диагностами, ставившими точные диагнозы на основе жалоб больного и простого осмотра пациента. Они создали хирургическую школу по обучению молодых специалистов. Сейчас наше хирургическое отделение является базой мединститута ТулГУ, где студенты и ординаторы проходят практику.
Каждый специалист, кто отработал здесь хотя бы три года, будет востребован в любой больнице, любом медицинском учреждении - настолько ценный опыт они обретают в этих стенах», - отметила главный врач больницы Ирина Рублевская.
Сейчас в двух отделениях, каждое из которых рассчитано на пятьдесят коек, трудятся 34 хирурга.
«У нас в больнице, кроме хирургического корпуса, есть и другие отделения, где проводятся оперативные вмешательства. Будет правильно, если они сконцентрируются в новой городской больнице скорой помощи, строительство которой запланировано вблизи Восточного обвода. В одном корпусе, с единой диагностической базой и современным приемным отделением - с разделением на красную, желтую и зеленую зоны. В красную будут поступать больные, требующие экстренной помощи - после различных чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий. В желтую - также нуждающиеся в скорой помощи, но не в столь тяжелых состояниях. А в зеленую - пациенты, которым показаны плановые операции», - поделилась Рублевская.
В хирургии оказывают помощь пациентам с заболеваниями брюшной полости, за год каждое отделение пролечивает около двух тысяч больных, а в целом хирурги этого корпуса выполняют около двух тысяч операций в год. И более 60 процентов операций сегодня делаются лапароскопически.
«Часто поступают пациенты в крайне тяжелом состоянии, со множественными травмами, после ДТП, буквально на грани жизни и смерти. Иногда операции длятся часами. Самая долгая, в которой я участвовал, - с повреждением магистрального сосуда при колото-резаном ранении, длилась десять часов», - рассказал заведующий первой хирургией Владимир Ситников.
Поступив в мединститут ТулГУ, Владимир поначалу не мог понять, правильный ли он выбрал жизненный путь. Мама посоветовала пойти работать, и он устроился в хирургию санитаром операционной, потом работал здесь же медбратом. И на практике убедился, что медицина, а конкретно хирургия - это именно то, к чему лежит его душа. Окончил ординатуру, стал оперировать и быстро продвинулся по карьерной лестнице - несмотря на совсем молодой возраст, уже заведует хирургическим отделением.
«Когда несмотря на все обстоятельства удается вытянуть очень тяжелого пациента и операция заканчивается успешно, чувствуешь глубокое удовлетворение. Поэтому и выбрал для себя хирургию - здесь видишь результат практически сразу», - комментирует Ситников.