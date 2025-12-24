Здоровье

Тульские хирурги отмечают две круглые даты

  • 16:15 24 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

Девяносто лет назад в Тульской городской больнице скорой помощи имени Ваныкина была открыта централизованная хирургическая служба, а пятьдесят лет назад - второе хирургическое отделение.

Оперировали здесь и раньше - в 1914 году больница принимала на лечение раненых на фронтах Первой мировой.

А в 1935 году открылся отдельный корпус на сто коек - крупнейший в области на тот момент. В отделении круглосуточно дежурили врачи, экстренно спасая тысячи жизней.

Осенью 1941-го, в дни осады Тулы, здесь оперировали раненых защитников города.

Сегодня хирургия Ваныкинской больницы - это и кузница молодых кадров, перенимающих у наставников секреты мастерства.

«Мы гордимся нашими врачами-хирургами. Почтили память выдающихся заведующих отделениями Петра Бронштейна и Леонида Петушкова, сыгравших огромную роль в развитии хирургической службы нашей больницы, во внедрении эндоскопии, и это направление продолжает развиваться.

Эти люди с золотыми хирургическими руками были великими диагностами, ставившими точные диагнозы на основе жалоб больного и простого осмотра пациента. Они создали хирургическую школу по обучению молодых специалистов. Сейчас наше хирургическое отделение является базой мединститута ТулГУ, где студенты и ординаторы проходят практику.

kir_medicina_rublevskaja_irina_2025_3159

Каждый специалист, кто отработал здесь хотя бы три года, будет востребован в любой больнице, любом медицинском учреждении - настолько ценный опыт они обретают в этих стенах», - отметила главный врач больницы Ирина Рублевская.

Сейчас в двух отделениях, каждое из которых рассчитано на пятьдесят коек, трудятся 34 хирурга.

«У нас в больнице, кроме хирургического корпуса, есть и другие отделения, где проводятся оперативные вмешательства. Будет правильно, если они  сконцентрируются в новой городской больнице скорой помощи, строительство которой запланировано вблизи Восточного обвода. В одном корпусе, с единой диагностической базой и современным приемным отделением - с разделением на красную, желтую и зеленую зоны. В красную будут поступать больные, требующие экстренной помощи - после различных чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий. В желтую - также нуждающиеся в скорой помощи, но не в столь тяжелых состояниях. А в зеленую - пациенты, которым показаны плановые операции», - поделилась Рублевская.

В хирургии оказывают помощь пациентам с заболеваниями брюшной полости, за год каждое отделение пролечивает около двух тысяч больных, а в целом хирурги этого корпуса выполняют около двух тысяч операций в год. И более 60 процентов операций сегодня делаются лапароскопически.

kir_medicina_sitnikov_vladimir_2025_3161

«Часто поступают пациенты в крайне тяжелом состоянии, со множественными травмами, после ДТП, буквально на грани жизни и смерти. Иногда операции длятся часами. Самая долгая, в которой я участвовал, - с повреждением магистрального сосуда при колото-резаном ранении, длилась десять часов», - рассказал заведующий первой хирургией Владимир Ситников.

Поступив в мединститут ТулГУ, Владимир поначалу не мог понять, правильный ли он выбрал жизненный путь. Мама посоветовала пойти работать, и он устроился в хирургию санитаром операционной, потом работал здесь же медбратом. И на практике убедился, что медицина, а конкретно хирургия - это именно то, к чему лежит его душа. Окончил ординатуру, стал оперировать и быстро продвинулся по карьерной лестнице - несмотря на совсем молодой возраст, уже заведует хирургическим отделением.

«Когда несмотря на все обстоятельства удается вытянуть очень тяжелого пациента и операция заканчивается успешно, чувствуешь глубокое удовлетворение. Поэтому и выбрал для себя хирургию - здесь видишь результат практически сразу», - комментирует Ситников.

