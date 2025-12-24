Общество
В Центральном парке Тулы приступили к заливке сезонного катка
- 17:28 24 декабря 2025
В Центральном парке Тулы стартовали работы по созданию сезонной ледовой площадки. Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», заливка катка началась благодаря установившимся сильным морозам.
Необходимые для работ погодные условия сложились в ночь на 24 декабря, когда температура в Туле опустилась ниже –18°C. Ледяное покрытие в настоящее время формируется у павильона «Зелёная планета» и в хоккейной коробке.
В прошлом году катки в главном парке города открылись для посетителей 30 декабря. Обычно самая крупная открытая ледовая площадка региона функционирует около трех месяцев — с конца декабря до середины марта. Точная дата открытия катка в этом сезоне будет объявлена после завершения всех подготовительных работ.
