В Туле наградили победителей областного творческого конкурса «Память»
- 13:42 24 декабря 2025
В Туле прошел конкурс «Память». На конкурс подали более 2000 заявок. Лучшие работы сформировали выставку в Музее обороны Тулы.
Конкурс «Память» проходит в Туле уже 16-й раз. Его цель — воспитать патриотизм у молодежи, сохранить историческую правду и увековечить подвиги защитников Отечества.
«Пока мы помним подвиг героев Великой Отечественной войны и чтим современных защитников, мы сохраняем нашу историю, нашу силу», — написал Губернатор Дмитрий Миляев.
Победителей наградили депутаты Тульской Думы и сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.
