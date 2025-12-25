Общество
Губернатор подписал указ о единовременной выплате в 5000 рублей детям участников СВО и ветеранов
- 15:29 25 декабря 2025
Губернатор подписал указ об установлении единовременной выплаты в размере 5 000 рублей к Новому году для детей участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.
Право на получение выплаты имеют дети в возрасте до 18 лет. Кроме того, мера поддержки распространяется на молодых людей от 18 до 23 лет, при условии их очного обучения в образовательной организации.
Для оформления выплаты родителям или законным представителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в любом центре «Мои документы» (МФЦ). Приём заявлений продлится до 31 января 2026 года.
Губернатор также напомнил, что дети из этих семей уже традиционно получают бесплатные подарки и приглашения на «Губернаторские ёлки».
