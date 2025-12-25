Происшествия
Свыше 40 мошенников задержаны при попытках хищения средств через мессенджер Max
- 15:22 25 декабря 2025
В 2025 году за попытки хищения денег у пользователей национального мессенджера Max задержаны более 40 человек, об этом сообщает «Интерфакс».
Одновременно заблокировали свыше 700 тысяч подозрительных аккаунтов и удалено более 1 миллиона вредоносных файлов.
Задержания стали результатом совместной работы экспертов Центра безопасности Max и МВД России. В рамках сотрудничества с лидерами в области кибербезопасности платформа активно противостоит мошеннической деятельности.
По данным компании, благодаря партнёрству с одним из банков в рамках антифрод-систем удалось предотвратить хищение более 300 миллионов рублей. Совместно с правоохранительными органами более 100 человек удалось вывести из-под влияния злоумышленников.
