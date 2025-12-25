Общество
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова
- 15:01 25 декабря 2025
В возрасте 83 лет умерла актриса Вера Алентова.
Об этом сообщил Театр имени Пушкина, в котором актриса проработала 60 лет.
Вера Алентова - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР.
Наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, который был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
