Погода
В ближайшие часы в Тульской области ожидаются гололед, метель и сильный ветер
- 15:32 25 декабря 2025
По данным Тульского гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 26 декабря в регионе ожидаются сложные погодные условия.
В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца четверга, 25 декабря, на дорогах и тротуарах местами ожидается гололед, отложение мокрого снега и сильная гололедица.
В ночь и утро пятницы, 26 декабря, прогнозируется сильный снег, местами переходящий в метель, что может привести к образованию снежных заносов на дорогах. Ожидается усиление западного ветра с порывами до 12-17 м/с.