Происшествия
Жители Тульской области потеряли более 3,3 млн рублей за сутки из-за мошенников
- 15:10 25 декабря 2025
За последние 24 часа в полицию Тульской области поступило 12 заявлений о мошенничестве на сумму 3 миллионов 305 тысяч рублей.
Наиболее частой схемой остаётся обзвон от лжесотрудников силовых структур, банков, «Госуслуг», «Росфинмониторинга» или «Роскомнадзора».
Злоумышленники сообщают о якобы попытке оформить кредит и просят перевести деньги на «безопасный счёт».
Таким образом 21-летняя жительница Узловского района перевела 332 тысячи рублей.
Вторая популярная схема — предложения «лёгкого заработка» на финансовых биржах.
27-летняя тулячка полгода переводила деньги через мобильные приложения, потеряв 320 тысяч рублей. 44-летняя жительница Зареченского округа Тулы лишилась 340 тысяч, поверив в возможность быстрого обогащения.
