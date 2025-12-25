Происшествия

Жители Тульской области потеряли более 3,3 млн рублей за сутки из-за мошенников

  • 15:10 25 декабря 2025
post-img

фото: Сергей Киреев

За последние 24 часа в полицию Тульской области поступило 12 заявлений о мошенничестве на сумму 3 миллионов 305 тысяч рублей. 

Наиболее частой схемой остаётся обзвон от лжесотрудников силовых структур, банков, «Госуслуг», «Росфинмониторинга» или «Роскомнадзора».

Злоумышленники сообщают о якобы попытке оформить кредит и просят перевести деньги на «безопасный счёт».

Таким образом 21-летняя жительница Узловского района перевела 332 тысячи рублей.

Вторая популярная схема — предложения «лёгкого заработка» на финансовых биржах.

27-летняя тулячка полгода переводила деньги через мобильные приложения, потеряв 320 тысяч рублей. 44-летняя жительница Зареченского округа Тулы лишилась 340 тысяч, поверив в возможность быстрого обогащения.

