Закон

В Тульской области граждане Вьетнама получили 5,5 года лишения свободы за кражу человека

  • 15:55 25 декабря 2025
post-img

фото: Сергей Киреев

Суд в Тульской области вынес приговор троим иностранным гражданам, признанным виновными в похищении человека.

Ими оказались 37, 40 и 45-летние руководители швейного цеха в Узловском районе, выходцы из Вьетнама.

Как установил суд, 3 августа обвиняемые, узнав, что их работники-соотечественники уехали на заработки в Московскую область, организовали похищение одного из них - 54-летнего мужчины в Серпухове, который обеспечил их новой работой. 

Жертву выкрали и привезли в Узловую, где, применяя насилие, удерживали в квартире, требуя выдать местонахождение работников.

Противоправные действия были пресечены 7 августа сотрудниками полиции, оперативно прибывшими по вызову очевидца, услышавшего из окна многоквартирного дома крики о помощи.

С учетом представленных доказательств каждый из фигурантов приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Новости Тулы и области
