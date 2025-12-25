Происшествия
В Щёкине пожарные тушат горящий производственный цех
- 16:02 25 декабря 2025
В городе Щёкино Тульской области произошёл пожар в цехе по производству сэндвич-панелей. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 2000 квадратных метров.
На место происшествия выехали расчёты МЧС России. Из горящего здания эвакуировали 12 человек. В настоящее время спасатели проводят мероприятия по ликвидации огня и наращивают силы для борьбы с пожаром.
Обстоятельства происшествия и точный ущерб уточняются.
