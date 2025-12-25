В Тульской области осудили организаторов схемы нелегальной миграции
- 16:30 25 декабря 2025
Суд вынес приговор двум жителям Тульской области в возрасте 35 и 37 лет, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России с использованием фальшивых документов.
Их противоправная деятельность была выявлена и пресечена УФСБ России по региону.
Как установило следствие, в июне-июле подсудимые организовали схему для 15 иностранных граждан, желавших получить патент на работу в РФ. Поскольку у мигрантов не было обязательного сертификата о знании русского языка, истории и основ законодательства, злоумышленники приобрели для них поддельные паспорта граждан Узбекистана и Таджикистана. Затем с помощью подставных лиц они организовали сдачу экзаменов и получение необходимых сертификатов, на основании которых и были оформлены патенты.
С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.