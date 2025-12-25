Происшествия
Прокуратура взяла на контроль тушение и проверку после пожара на производстве в Щекино
- 16:35 25 декабря 2025
На производстве строительных материалов в Щекино произошел крупный пожар. Ликвидацией последствий и установлением причин происшествия руководит городской прокурор, координируя работу всех экстренных служб.
Возгорание возникло на территории производства ГК «ТехноСтиль» на улице Болдина. В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению огня.
Прокуратура города Щекино взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента. По поручению областной прокуратуры будет проведена комплексная проверка. Специалисты изучат, соблюдались ли на предприятии требования противопожарного законодательства и нормы безопасности труда.
Результаты процессуальной проверки и дальнейшие выводы находятся на особом контроле надзорного ведомства.
