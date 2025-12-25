В Щёкино пожарные потушили загоревшийся микроавтобус
- 11:15 25 декабря 2025
Сегодня около 8:00 на улице Колоскова в Щёкино произошло возгорание микроавтобуса. На место вызова оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Благодаря быстрому реагированию — огнеборцы были на месте через 6 минут — открытое горение было полностью ликвидировано в течение 7 минут. В тушении участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Точную причину возгорания предстоит установить дознавателю.
Спасатели в очередной раз напоминают водителям о правилах безопасности.
Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности владельца, а также соблюдения правил эксплуатации.
При возгорании в машине необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель, покинуть салон и сообщить о происшествии по телефону 112 или 101.
В салоне в легкодоступном месте обязательно должен находиться исправный огнетушитель, который позволит ликвидировать небольшое возгорание на начальной стадии.